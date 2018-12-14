شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الملكية الجنية الإسترليني بصدد أطول مسيرات خسائر أسبوعية له منذ مطلع 2015 أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد سادس خسائر أسبوعية على التوالي والتي قد تعكس أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ثلاثة أعوام ونصف أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:16 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.59% إلى مستويات 1.2569 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.22643 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2530، بينما حقق الأعلى له عند 1.2667.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن اعتقادها أنه من الأفضل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي باتفاق لخروج منظم وأنه من الواضح أن الاتحاد يؤكد على رغبته في إتمام الاتفاق

وأفادت ماي أن حكومتها حصلت على موقف واضح من الاتحاد الأوروبي حيال خطة باكستوب، وفي نفس السياق، صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية في وقت سابق اليوم أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في القمة بالأمس هي بداية فقط وأن هناك رغبة مشتركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل لحل حيال خطة باكستوب، معرباً عن رغبة ماي في تصويت البرلمان على اتفاق الخروج في أقرب وقت من الشهر المقبل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 0.1% كما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.5% مقابل 78.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 78.6%.

وصولاً لصدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري والتوقعات عند 54.7 ومقابل 55.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 53.9 مقابل 55.3، أسوء من التوقعات عند 55.1، ومقابل 55.4، وذلك قبل أن نشهد تسارع نمو مخزونات الجملة إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات ومقابل 0.5%.