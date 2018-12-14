شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للأعلى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 28 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولتعد بصدد استأنف خسائرها الأسبوعية للأسبوع الثالثة في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت قمة زعماء منطقة اليورو في بروكسل.

في تمام الساعة 06:36 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.55% إلى مستويات 1.1298 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1361 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.1270، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1365.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي لفرنسا والتي أظهرت انكماشاً القطاع الصناعي عند 49.7 والخدمي عند مقابل 49.6 مقابل اتساع 50.8 و55.1 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات عند 50.7 و54.8.

كما تابعنا عن ألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي والتي أوضحت تقلص اتساع إلى 52.5 و51..5 مقابل 53.3 و51.8 في ألمانيا، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الخدمي إلى 53.4 واستقرار الصناعي عند 51.8، وإلى 51.4 و51.4 في منطقة اليورو ككل مقابل 53.4 و51.8، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار الخدمي واتساع الصناعي إلى 51.9.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أفادت رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر بأن المفوضية الأوروبية ستقوم بجميع التحضيرات لسيناريو خروج المملكة المتحدة دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم نشر كافة المعلومات المتعلقة بذلك الأمر في 19 من هذا الشهر، موضحاً أنه لن يكون هناك التزامات قانونية على الاتحاد الأوروبي نتيجة لخروج بريطانيا منه.

كما نوه يونكر إلى أنه على الرغم من جهود رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي المتواصلة إلى أنها لم تنجح في تحقيق نتائج عملية داخل البرلمان البريطاني حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مغرباً أن المفوضية الأوروبية لا تريد أن تشعر المملكة المتحدة يأنه قد يكون هناك أي فرصة لإعادة المفاوضات، وموضحاً أنه قد تقوم المفوضية الأوروبية بتقديم بعض التوضيحات حيال الاتفاق، إلا أنه لن يكون هناك مفاوضات أخرى.

وفي نفس السياق، صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على أن خطة باكستوب هي مجرد بوليصة تأمين وأنه لن يكون هناك إعادة مفاوضات حيال خروج بريطانيا من الاتحاد، موضحاً أن استعداد زعماء الاتحاد لاتفاق الخروج ورغبتهم في الانتهاء من الاتفاق سريعاً حتى لا يتم تفعيل خطة باكستوب، مضيفاً أنه إذا تم تفعيل باكستوب، فأن الاتحاد ستفاوض سريعاً مع بريطانيا للتوصل لاتفاق تجاري لإنهائها.

وفي سياق أخر، أعرب نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس عن كون المركزي الأوروبي يحتاج إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة وأن تتوافق تحركات الأسواق مع سياسات المركزية، مضيفاً أن على المركزي الأوروبي الاستعداد لجميع الاحتمالات، بينما نوه عضو المركزي الأوروبي ايوالد نوفوتني أن المخاطر على تطلعات النمو في منطقة اليورو لا تزال متوازنة وأن المركزي الأوروبي يرى التضخم يسير نحو الهدف.

وجاء ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والتي تم من خلالها البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% وسط التأكيد على انقضاء برنامج التيسير الكمي مع نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي تلي الاجتماع.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي نوه بالأمس لكون المركزي الأوروبي يتوقع استقرار الفائدة عند مستوياتها الصفرية على الأقل حتى صيف 2019، أو ما بعد ذلك بما يتلاءم مع ضرورة استقرار التضخم قرب الهدف على المدى القريب، موضحاً أن مسارات السياسة النقدية عرضة لتطورات الوضع الاقتصادي خلال الفترات المقبلة، ومضيفاً أن اقتصاديات منطقة اليورو لا زال بحاجة إلى استمرار بعض درجات السياسة النقدية التوسعية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 0.1% كما أظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 78.5% مقابل 78.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 78.6%.

وصولاً لصدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الخدمي والصناعي والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري والتوقعات عند 54.7 ومقابل 55.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 53.9 مقابل 55.3، أسوء من التوقعات عند 55.1، ومقابل 55.4، وذلك قبل أن نشهد تسارع نمو مخزونات الجملة إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات ومقابل 0.5%.