الان تتابع “الصندوق السيادي النرويجي”: رفع استثماراتنا في السعودية خلال 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكشف عن مواصفات وأسعار هاتف جلاكسي S10 المنتظر ٢٢ تطبيقًا لأندرويد عليك إزالتها فورا.. تعرف عليها بالفيديو: تحذير من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف! سامسونغ تُطلق إصداراً جديداً من Notebook 9 Pen

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