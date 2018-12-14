شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: نستهدف زيادة نسبة المكونات المحلية إلى 80% عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه من المستهدف زيادة نسبة المكون المحلى بمجال الصناعات الهندسية إلى 80% خلال عام 2019.

وأضاف المهندس، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الغرفة تمكنت من رفع نسبة المكون المحلى فى الصناعات الهندسية إلى 72% خلال العام الجارى، من خلال عملية التشبيك بين الصناعات الكبيرة، والصناعات الصغيرة المتوسطة للمكونات محلية الصنع، وهو ما يحقق تعميقا للصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة المستخدمة فى الاستيراد من الخارج وتشغيل أيدى عاملة.

ومن المقرر استئناف جولات الغرفة بمصانع الصعيد خاصة محافظة سوهاج مطلع العام الجديد، لافتا إلى وجود صناعات هندسية متطورة فى سوهاج وهو ما تسعى الغرفة لاكتشافه ووضع هؤلاء المصنعين على أول طريق التصدير للخارج.