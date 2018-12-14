شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع خلال جلسات الأسبوع المنتهى بنسبة 4.92% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 12997 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 675 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.63% مغلقاً عند مستوى 1691 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 5.77% مغلقًا عند مستوى 13050 نقطة.

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