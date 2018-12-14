شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات: أنشطة منطقة اليورو تختتم 2018 بنمو عند أدنى مستوى فى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الجمعة أن أنشطة منطقة اليورو اختتمت العام على ضعف، حيث نمت أنشطتها بأبطأ وتيرة فى أكثر من 4 سنوات مع توقف نمو الطلبيات الجديدة تقريبا بفعل التوترات التجارية والاحتجاجات العنيفة فى فرنسا.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديرى المشتريات فى القراءة الأولية إلى 51.3، مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014، مقارنة مع قراءة نهائية لنوفمبر عند 52.7.

وتقل القراءة الجديدة حتى عن أكثر التوقعات تشاؤما فى استطلاع للرأى أجرته رويترز، والذى أشار متوسط القراءة المتوقعة فيه إلى زيادة متواضعة إلى 52.8.

وهبط مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى مستوى فى أربع سنوات عند 50.7 مقارنة مع 52.3 فى نوفمبر.

وانكمشت أنشطة الصادرات الجديدة، والتى تشمل التجارة بين الدول الأعضاء، للشهر الثالث على التوالي.

وهوى مؤشر لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 51.4 مقارنة مع 53.4 فى نوفمبر، وهو ما يقل كثيرا عن أدنى توقع فى استطلاع للرأى أجرته رويترز، والبالغ 53.5.