شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة الناميبى يزور المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تحديث الصناعة زيارة لوزير التجارة والصناعة الناميبى تجكيرو تويا للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر للمشاركه فى فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية (IATF) على مدار 7 أيام فى الفترة ما بين 11 وحتى 17 ديسمبر الجارى.

وشملت زيارة الوزير الناميبى مصنع فريش للتبريد، ومصنع أيديال استاندرد للأكريلك، ومصنع حلوانى إخوان لتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك فى إطار تعزيز التجارة البينية بين مصر ونامبيبا وزيادة الاستثمار بين البلدين.

ودعا وزير التجارة الناميبى خلال زيارته للمصانع الثلاثة إلى زيادة الاستثمارات المصرية فى بلاده فى كافة المجالات المختلفة، إلى جانب زيادة الواردات من مصر أيضا خلال الفترة المقبلة.