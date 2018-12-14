شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 تريليون دولار حجم الإيرادات المالية الصينية خلال 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة، أن حجم الإيرادات المالية الصينية ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوى مسجلا 17.23 تريليون يوان (نحو 2.5 تريليون دولار) فى الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجارى.

وذكرت الوزارة –فى بيان اليوم- إن الإيرادات المالية للبلاد سجلت 1.08 تريليون يوان (156 مليار دولار) الشهر الماضى، متراجعة بنسبة 5.4% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات الضريبية الصينية فى شهر نوفمبر الماضى سجلت 805.1 مليار يوان (116.8 مليار دولار)، منخفضة بنسبة 8.3% على أساس سنوى، مقارنة بـ 5.1% من التراجع المسجل فى شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى تراجع الإنفاق المالى فى البلاد بنسبة 0.8% على أساس سنوى لتصل إلى 1.64 تريليون يوان (238 مليار دولار) فى نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن حجم الإنفاق المالى خلال الفترة ما بين شهرى يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفع بنسبة 6.8% لتصل إلى 19.2 تريليون يوان (2.78 تريليون دولار)، مسجلا 91.4% من الميزانية المخططة للعام الجارى 2018.