شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أفضل من التوقعات - نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر مرتفعة بمقدار 0.2% ، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.1% ،وسجلت القراءة السابقة ارتفاعا بمقدار 1.1% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.8%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.2% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.1% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.7%، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.