شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع هبوط معظم العملات الكبرى بالسوق لضعف مستويات الطلب الاستثماري وشح محفزات جذب مستثمرين جدد.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 84$ بانخفاض قدره 1$ بأكثر من 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 85$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 86$ ،وأدنى سعر عند 83$.

فقد الايثريوم خلال تعاملات الخميس نسبة 4.5% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مع استمرار هبوط معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 104 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2017 ، فى طريقها للتخلي عن الحاجز النفسي عند 100 مليار$.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ، فقدت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم" الايثريوم" نسبة 8.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

تواصل معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية هبوطها فى ظل ضعف الطلب الاستثمارية على تلك الأصول خلال تلك الفترة ، بالإضافة إلى شح محفزات جذب مستثمرين جدد بالرغم من الأسعار الرخيصة حاليا.

قالت هيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة CFTC إنها بصدد البحث عن ردود فعل عامة على الايثريوم حتى يمكن أن تفهم بشكل أفضل أوجه التشابه والاختلاف بين الايثريوم والبتكوين ، وطرحت الهيئة عدة أسلة عن طبيعة وتداول الايثريوم.

وقلص هذا القرار تفاؤل البعض تجاه إمكانية الموافقة على إصدار عقود آجلة للعملة الرقمية الايثريوم ، حيث من الواضح أن الهيئة الأمريكية لا تزال تواجه بعض المشكلات الأساسية مع الايثريوم.