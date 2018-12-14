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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل حاليا بالأسواق المالية ، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن احتمالات دخول الاقتصاد العالمي فى مرحلة من التراجع خلال الفترة المقبلة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.5 % إلى مستوي 97.09 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.56 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.55 نقطة.
حقق المؤشر بالأمس ارتفاع بحوالي 0.1% ، بعد صعود الدولار الأمريكي مقابل اليورو عقب تصريحات ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي.
تتصاعد المخاوف حاليا بالأسواق المالية تجاه الاحتمالات القوية لدخول الاقتصاد العالمي فى مرحلة التراجع خلال الفترة المقبلة ، بما يعني ارتفاع المخاطر بالسوق واتجاه المستثمرين إلى تعزيز مراكز أفضل الاستثمارات البديلة والمتمثلة خلال الفترة الأخيرة فى العملة الأمريكية الدولار.
فى الصين أظهرت بيانات اقتصادية خلال تشرين الثاني /نوفمبر أبطأ نمو لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال عدة سنوات ، فى علامة سلبية جديدة تؤكد على استمرار تراجع نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم ، وفى أوروبا نمت القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال كانون الأول/ديسمبر بأقل وتيرة فى أكثر من عامين.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.8% فى تشرين الأول/أكتوبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.7% بالقراءة السابقة.
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