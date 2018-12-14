شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل صعود الدولار ومخاوف الطلب الفعلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، وبفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وتصاعد المخاوف بشأن مستويات الطلب الفعلي فى الصين بعد بيانات ضعيفة عن أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن بالعالم.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.9% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.60$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.73$،وسجلت الأعلى عند 14.74$ ، والأدنى عند 14.59$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ستة أسابيع 14.79$ للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.5% ، عاكسا صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو المتضررة من بيانات عززت من تكهنات تباطؤ الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأخير من هذا العام.

وكما نعلم صعود العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

وفى الصين أظهرت بيانات اقتصادية خلال تشرين الثاني/نوفمبر أبطأ نمو لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال عدة سنوات ، فى علامة سلبية جديدة تؤكد على استمرار تباطؤ ثاني الاقتصاد الصيني خلال الربع الرابع من هذا العام ، بعدما نما خلال الربع الثالث بأقل وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009.