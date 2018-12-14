البنك المركزي يكشف حقيقة انخفاض أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

كتبت هند مختار
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن انخفاض أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر من 44 إلى 12مليار دولار, تواصل المركز مع البنك المركزى، الذى نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبي من 44 إلى 12 ملياراً، مشيراً إلى تعافى الاقتصاد المصرى واستقراره، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن، ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.
كما أكد البنك أنه منذ أكتوبر 2016 (نحو 25 شهراً) شهد الاحتياطي الأجنبي موجة...
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