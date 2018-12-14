شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 14-12-2018 واستقرار جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت أسعار العملات، اليوم الجمعة 14-12-2018، أول أيام العطلة الأسبوعية للمصارف والبنوك التى تستمر يومى الجمعة والسبت، ولم تتغير أسعار العملات عما سجلته فى سعر إغلاق تعاملات البنوك أمس آخر أيام الأسبوع المصرفى.



سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر

و جاءت أسعار العملات اليوم، الجمعة، طبقا لسعر إغلاق الأمس والتى استقرت عليه، كالتالى:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الخميس، حيث يسجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى بنك مصر، الأهلى، 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، عند سعر إغلاق الأمس، والذى بلغ خلاله، 20.14 جنيه للشراء، 20.37 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى فى سعر إغلاق تعاملات الأمس، بلغ "الاسترلينى" 22.42 جنيه للشراء، و 22.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، عند ختام تعاملات الأمس، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 58.43 جنيه للشراء، 58.82 جنيه للبيع.