قبل غلق باب الحجز بساعات.. تعرف على أهم مميزات وعيوب الإعلان العاشر للإسكان

آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس يحيى شوكت رئيس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية عن أبرز المزايا والعيوب الخاصة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المتاح الحجز به منذ بداية الشهر الماضى ومقرر غلق باب الحجز خلال ساعات، وتقدم له أكثر من 170 ألف مواطن بخلاف 300 ألف قاموا بشراء كراسات الشروط ولم يستكملوا الإجراءات.
وأوضح شوكت لــــ"صدى البلد"، أن الإعلان العاشر تضمن 60 ألف شقة بعدم مدن بينها 4 لسكان القاهرة الكبرى وهى المناطق الأكثر طلبا على السكن بشكل عام، وهذه خطوة جيدة وكذا ترتيب الأولويات فى حالة زيادة عدد المتقدمين وفقا للأكثر...
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