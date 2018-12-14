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شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.01% بما يعادل -0.02 نقطة ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 169.84 ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 152.68 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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