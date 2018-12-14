شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يغلق على ارتفاع – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.09% بما يعادل 1.85 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 160.63 ، طيلة ثبات المقاومة 180.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه