شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع من جديد – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.25 نقطة ، وذلك وسط بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 50.53 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 48.62 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد