- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع من جديد – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 0.25 نقطة ، وذلك وسط بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 50.53 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 48.62 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع من جديد – تحليل – 14-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .