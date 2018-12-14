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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يستند لدعمه الحالي – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.49% بما يعادل -0.12 نقطة ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم 24.31 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 24.31 ، ليستهدف مستوى الدعم 22.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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