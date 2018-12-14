شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.37 نقطة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 107.51 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 116.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد