شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يواصل الانخفاض – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى 57.61 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى الطويل (من 34.52 إلى 80.70) ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -0.21 نقطة .

ولذلك وطيلة استقراره أدنى مستوى 57.61 نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 52.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط