شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.60% بما يعادل -0.57 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.61 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده

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