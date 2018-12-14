- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بأكثر من 1% بقيادة قطاع السيارات ومخاوف النمو العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، وقاد الهبوط قطاع السيارات بعد انخفاض المبيعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي بعد بيانات ضعيفة فى أوروبا والصين.
تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالفترة الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار النزول من أعلى مستوى فى أسبوع ، ووجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.
وتصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بأكثر من 2.5% ، بعد انخفاض مبيعات شركات السيارات الكبرى خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، وبفعل مخاوف الطلب فى الصين أكبر سوق للسيارات الأوروبية.
تتصاعد المخاوف حاليا بالأسواق المالية تجاه نمو الاقتصاد العالمي ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى أوروبا والصين ، لتزداد مؤشرات تراجع الاقتصاد العالمي تماشيا مع معظم توقعات الخبراء.
نما قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الأول/ديسمبر فى أوروبا وألمانيا بأقل وتيرة فى أكثر من عامين ، فى علامة سلبية لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع .
وفى الصين أعلنت بكين عن بيانات أظهرت أبطأ نمو لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال عدة سنوات ، فى علامة سلبية جديدة تؤكد على استمرار تباطؤ ثاني أبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، بعدما نما خلال الربع الثالث بأقل وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.2 % ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.
تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.3% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 1.0%.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بأكثر من 1% بقيادة قطاع السيارات ومخاوف النمو العالمي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .