شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بأكثر من 1% بقيادة قطاع السيارات ومخاوف النمو العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، وقاد الهبوط قطاع السيارات بعد انخفاض المبيعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي بعد بيانات ضعيفة فى أوروبا والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالفترة الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار النزول من أعلى مستوى فى أسبوع ، ووجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

وتصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بأكثر من 2.5% ، بعد انخفاض مبيعات شركات السيارات الكبرى خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، وبفعل مخاوف الطلب فى الصين أكبر سوق للسيارات الأوروبية.

تتصاعد المخاوف حاليا بالأسواق المالية تجاه نمو الاقتصاد العالمي ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى أوروبا والصين ، لتزداد مؤشرات تراجع الاقتصاد العالمي تماشيا مع معظم توقعات الخبراء.

نما قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الأول/ديسمبر فى أوروبا وألمانيا بأقل وتيرة فى أكثر من عامين ، فى علامة سلبية لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع .

وفى الصين أعلنت بكين عن بيانات أظهرت أبطأ نمو لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال عدة سنوات ، فى علامة سلبية جديدة تؤكد على استمرار تباطؤ ثاني أبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، بعدما نما خلال الربع الثالث بأقل وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.2 % ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.3% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 1.0%.