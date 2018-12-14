الان تتابع مؤسسة النفط الليبية ترفض دفع “فدية” لإعادة فتح حقل الشرارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم، إنها تعارض دفع فدية لجماعة مسلحة أوقفت الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، في بيان على موقع الشركة، إن “أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي”.