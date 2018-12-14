شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك اليوم الجمعة 14-12-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار السمك، طبقاً لأخر تحديث لموقع سوق العبور الرسمى، اليوم الجمعة 14-12-2018، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21-23.5 جنيهاً للكيلو بحسب النوع والحجم.
وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28- 34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -20 جنيها، وسعر سمك التعابين ليصل من 40 - 150 جنيها، بلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 32-40 جنيها للكيلو.
وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55-65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها ، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 375- 425جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى مابين 275- 325 جنيها ، وبلغ سعر البورى 35- 41 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 34 - 44 جنيها، يصل سعر سمك البربون من 35 -41 جنيهاً.
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