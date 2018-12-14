شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بأكثر من 0.5% إلى أقل من 1.26 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الجنيه الاسترلينى بأكثر من 0.5% إلى أقل من 1.26 دولار اليوم الجمعة بعد أن عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى من زيارة لبروكسل حاولت خلالها الحصول على تطمينات من الاتحاد الأوروبى بشأن اتفاقها الخاص بانسحاب بريطانيا.

ولم تحقق الزيارة، التى وصفها معارضون بأنها فاشلة، أثرا إيجابيا فى سوق العملات، حيث هبط الجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.2591 دولار خلال التعاملات الأوروبية المبكرة.