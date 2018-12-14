شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الخدمات فى أوروبا ينزل لأدنى مستوى فى 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ ديسمبر بمستوي 51.4 نقطة ، بأقل قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 53.4 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 53.4 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الأوروبي.

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