شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الصناعات الأوروبي ينزل لأدنى مستوى منذ فبراير 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ ديسمبر بمستوي 51.4 نقطة ،بأقل قراءة منذ شباط/فبراير 2016 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 51.9 نقطة , أسوأ من القراءة السابقة 51.8 نقطة ، هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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