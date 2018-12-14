شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل -14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لطالما افتقر سعر النحاس للعزم الإيجابي خلال التداولات الأخيرة ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل تذبذب جانبي جديد باستقراره عند 2.7300, قد يضطر خلال الفترة القريبة لاختبار دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.7000 والذي يشكل بثباته العامل الرئيسي لتأكيد الإيجابية المقترحة سابقا.

مما سبق, سنبقى على ترجيح المحاولات الصاعدة ولنتوقع بمجرد اكتساب السعر للعزم الإيجابي الاندفاع نحو 2.8500 ليحقق بذلك الهدف الرئيسي الأول المتوقع سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.8000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد