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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب فوق الدعم الأولي– تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا يزال سعر البلاتين مستقرا فوق الدعم الأولي المستقر عند 775.00 ليزيد بذلك من فرص تشكيله لاندفاع تصحيحي صاعد خلال الفترة القريبة, نذكر بتمركز الهدف التصحيحي الأول حول 825.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات للضغط على مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والممتدة نحو 898.00 تقريبا.
لابد من التنويه إلى أن نجاح السعر بكسر الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي دونه, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الهابط من جديد, لينجح بالضغط على مستوى 748.00 وبتجاوزه ستمتد الخسائر نحو 660.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي
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