شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقلص من فرص السلبية- تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأجيله للهجوم السلبي باستقراره المتكرر فوق الدعم المتمركز عند 140.90 لنلاحظ تشكيله حاليا لتداولات جانبية نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية حتى هذه اللحظة, لكن صمود السعر فوق الدعم يدعونا حاليا لترجيح المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 143.80 وبتجاوزه سيتمكن السعر من تسجيل المزيد من الأهداف بوصوله نجو 145.50. صمود مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 يعزز محاولات اكتساب السعر للعزم الإيجابي, مما يزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات إيجابية لحين بدأ تسجيله للأهداف المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 141.80 و 143.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقلص من فرص السلبية- تحليل - 14-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .