شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينحصر مجددا- تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج باستئناف الهجوم الصاعد بمواجهته لمقاومة جديدة عند 129.25 وليجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي قوي بوصوله حاليا نحو 128.20, نلاحظ من الرسم المرفق انحصار التداولات ضمن مثلث سعري لنتوقع استمرار تذبذب السعر ما بين المقاومة المذكورة سابقا بينما يستقر الدعم عند 127.80 تقريبا. مما سبق, ننصح بمراقبة تصرف السعر وانتظار تجاوزه لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن بذلك من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.80 و 127.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينحصر مجددا- تحليل - 14-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .