شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تحافظ على السلبية- تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر القهوة بتشكيل تداولات سلبية متأُثرا بتمركزه ضمن محاور القناة الهابطة ليستقر بذلك دون المقاومة الأولية المتمركزة عند 106.70, لذلك سنبقى على ترجيح المحاولات السلبية لحين وصول السعر نحو القاع المحقق سابقا عند 95.05 وباستمرار الضغوط السلبية سيتمكن من ملامسة دعم القناة الهابطة والممتد نحو 91.60 تقريبا. ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يعزز ترجيحنا السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي وليساهم بمحاولة تشكيل السعر لهجوم سلبي جديد لحين تحقيقه للأهداف الرئيسية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 106.70 و 99.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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