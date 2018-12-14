شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستو فى أسبوع بفعل ارتفاع الدولار وضعف مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى أسبوع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وضعف مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، وتكهنات ضعف الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن بالعالم.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% حتى الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,238.75$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,241.74$،وسجلت أعلى مستوي 1,243.02$ ، وأدنى مستوي 1,237.41$ الأدنى فى أسبوع.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس منخفضة بنسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع تراجع أسعار معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت أسعار الذهب حتى الآن حوالي أكثر من 0.9% ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح بعدما سجلت فى وقت من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أشهر ند 1,250.90$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.3% ، عاكسا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي ارتفاع العملة الأمريكية ،فى ظل الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للمرة الرابعة هذا العام ، وهو ما سوف يوسع الفجوة الحالية بين مسار السياسة النقدية الأمريكية ونظيرتها العالمية فى أوروبا وأسيا.

وأسعار الذهب أيضا تحت ضغط سلبي حاليا مع تراجع الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تزايد آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وبعد تجديد الثقة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، فى خطوة مهمة فى طريق سعي ماي فى تمرير اتفاق الانفصال الأخير مع الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان البريطاني.

وفى الصين أظهرت بيانات تشرين الثاني/نوفمبر أبطأ نمو لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي خلال عدة سنوات ، فى علامة سلبية جديدة تؤكد على استمرار تباطؤ الاقتصاد خلال الربع الرابع من هذا العام ، بعدما نما خلال الربع الثالث بأقل وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009 ، والصين حاليا أكبر مستهلك للمعادن بالعالم.