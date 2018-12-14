شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الصناعات الألماني ينزل لأدنى مستوي منذ مارس 2016 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ ديسمبر بمستوي 51.5 نقطة ، والتي تعد أدنى قراءة منذ آذار/مارس 2016 ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 51.8 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 51.8 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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