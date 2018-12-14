شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش قطاع الصناعات الفرنسي للمرة الأولى فى أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ ديسمبر بمستوي 49.7 نقطة ، بأقل وتيرة منذ أيلول/سبتمبر من عام 2016،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 50.7 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة 50.8 نقطة ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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