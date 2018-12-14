شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 15 شهرا فى طريقه للتخلي عن 3,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الجمعة ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا مستوى أدنى جديد خلال 15 شهرا ، فى طريقها للتخلي عن الحاجز النفسي عند 3,000$ ، مع استمرار عمليات البيع وخروج السيولة الاستثمارية من السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:25بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,240$ بانخفاض قدره 24$ بأكثر من 0.7%،حيث سعر الافتتاح عند 3,264$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,295$ ، و أدنى سعر عند 3,200$ الأدنى منذ 15 أيلول/سبتمبر 2017.

فقدت أسعار البتكوين يوم الخميس نسبة 4.8% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، تحت ضغط ضعف مستويات الطلب على أكبر عملة رقمية بالعالم.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 104 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2017 ، فى طريقها للتخلي عن الحاجز النفسي عند 100 مليار$.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" حتى الآن نسبة 7.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع الأصول الرقمية وخروج السيولة الاستثمارية من السوق.

وفقد البتكوين الأسبوع الماضي حوالي 14% ، فى أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بتأجيل إعادة النظر فى تغيير القواعد حول أول صندوق استثمار بتكوين متداول فى البورصة ETF.

يعتقد "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال بأن أسعار البتكوين لن تصل إلى الصفر فى الأوضاع الحالية للسوق ، وأضاف بأن هوس المضاربة كان وراء ارتفاع البتكوين إلى 20,000$ لكن السوق التشفير حاليا أكثر واقعية.

وذكرت صحيفة الغارديان نقلا عن أستاذ الاقتصاد فى جامعة هارفارد "كينيث روغوف" أن قيمة البتكوين على المدي الطويل الأكثر احتمالا أن تكون عند 100$ وليس عند 100,000$.

ومن جانبه ، قال "توم لي" الرئيس التنفيذي لشركة فندسترات بأن القيمة العادلة للبتكوين أعلى بكثير من القيمة الحالية ، وأشار المحلل المخضرم بأن القيمة العادلة للبتكوين تتراوح فى الوقت الحالي بين 13,800$ إلى 14,800$ ، مع الأخذ فى الاعتبار عدد المحافظ النشطة والاستخدام لكل حساب والعوامل المؤثرة فى العرض.

وأضاف توم لي إن القيمة العادلة للبتكوين ستصل إلى 150 ألف دولار لكل وحدة ، فقط عندما تستحوذ محافظ البتكوين على 7% من حاملي حسابات الفيزا البالغ عددهم 4.5 مليار.

ويعتقد حاليا العديد من الخبراء والمحللين فى صناعة التشفير ،أن البتكوين قد وصل إلى القاع بالتداول أعلى مستويات 3,000$ ،وأن الانعكاس فى الأسعار قد يبدأ فى حال توافر محفزات إيجابية لجذب سيولة استثمارية جديدة تستفيد من الأسعار الرخيصة حاليا.

ويعتقد البعض الأخر أن القاع لم تصل إليه الأسعار بعد ، متوقعين أن يكون القاع فى نطاق يتراوح بين 2,000$ إلى 2,500$ ، ويعاذ ذلك إلى استمرار ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية.