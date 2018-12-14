شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو العينين يستقبل رئيس نيجيريا ورئيس وزراء إثيوبيا السابقين و25 شخصية أفريقية.. ويؤكد: السيسي يقود أفريقيا إلى الأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي لضيوف مصر: - مصر تفوقت على أمريكا في سرعة الانتهاء من المحطات الكهربائية - يجب أن تستغل مصر وأفريقيا الفكرًا الجديدًا بالعالم فى زيادة الاستثمارات - الرئيس السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية فى أفريقيا

سعيا لتوطيد أواصر الترابط بين مصر والدول الإفريقية، وإيمانا منه بالدورالوطنى لمصر كقوى ناعمة فى القارة السمراء، استقبل رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادى العربى والرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس نيجيريا السابق أولوسجان أوباسانجو، ورئيس الوزراء الإثيوبى السابق هايلى مريام ديسالين، ولفيف من كبار الشخصيات الأفريقية التى شاركت فى منتدى أفريقيا الذى انعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث كان فى استقبالهم أيضا طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.

ولفتح نافذة مصر أمام الدول الأفريقية، اصطحب أبو العينين، رئيس نيجيريا السابق، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي، أولوسيجون أوباسانجو، في جولة تفقدية بشبكة الطرق والأنفاق، ومحطة الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أبو العينين الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي، لـ أوباسانجو، على أن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية فى سرعة الانتهاء من المحطات الكهربائية.

وكشف خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أنها ستضم 7 ملايين مواطن، مع إقامة نقلة حضارية فى مسألة الإسكان، وإقامة عاصمة جديدة فى كل محافظة.

وشرح محمد أبو العينين لرئيس نيجيريا السابق، ما تعرض له فى فترات معينة مرت بها مصر وتهديد بعض الأشخاص فى عهد الإخوان له بالقتل، وكشف له عدم رغبته فى مغادرة مصر.

وخلال حفل العشاء، الذى أقامه، لفت أبو العينين إلى أن الجميع من الدول الأفريقية، يؤكدون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقود أفريقيا إلى الأمام، وسيفتح ملفات عديدة، وتحدثوا عن أن القارة تمتلك مقومات كثيرة.

وقال أبو العينين: "إن مصر أصبحت فى صدارة أفريقيا، تستضيف كمًا هائلًا من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة السمراء تجعلها مطمعًا للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ مضيفا: «أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها».

وتابع أبو العينين أن الشباب الأفريقى لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقى العام المقبل، وستجعل الحركة الاستثمارية فى القارة نشيطة.

وأشار أبو العينين، إلى أهمية التعاون الأفريقي الأفريقى فى شتى المجالات، مؤكدًا أن مشكلة التجارة فى النقل وعدم وجود سياسات ترويجية وغياب المعلومات.

وأضاف أبو العينين، أن هناك فكرًا جديدًا غير تقليدى استثمارى ضخم يغزو العالم، ويجب أن تستغله مصر وأفريقيا، وآن الأوان أن تصدر أفريقيا للعالم، لافتا إلى أن أوروبا كانت تريد استغلال قدرات إفريقيا، وعليها أن تشارك بالجزء التمويلى والتكنولوجى لأنها تبحث عن المكسب.

وأضاف أبو العينين، أن الطاقة المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات، ولابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية، منوها إلى أن الشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة فى السنة، وهى من أعلى معدلات الساعات التى من الممكن أن تستغل فى توليد الطاقة.

وأردف أبو العينين، أن مصر سوف تقوم بدورها المطلوب تجاه أفريقيا، والرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية في أفريقيا، مؤكدا على أن استضافة مصر للمؤتمرات الأفريقية والعالمية، رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة، لأن القوات المسلحة استطاعت أن تحاصر الإرهاب، وأمنت العالم من الإرهاب والإرهابيين.

وأوضح أبو العينين، أهمية طرح خريطة الاستثمار الإفريقى في شتى المجالات؛ وضرورة التعاون العلمى بين القارات، وأن تخاطب أفريقيا أوروبا لتتغير البنية الأساسية الأفريقية للأفضل، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بمتخصصين فى مجال الاستثمار فى الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغيرها للترويج لتلك الاستثمارات فى العالم، مرددا: "لابد من تقديم فكر جديد ومنظومة جديدة".

وأوضح أبو العينين، أنه لابد من تعظيم القيمة المضافة لموارد القارة، لافتا إلى أن مصر لديها رؤية قوية، وسوف ترأس القارة الأفريقية في بداية العام المقبل، وهي جديرة بذلك لأنها أكبر دولة أفريقيا، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التى تدعم أفكار الشباب فى الاستثمار منها، «فكرتك شركتك» مما ييسر الأمور لصغار المستثمرين .