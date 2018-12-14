شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تنفيذ 62 مشروعاً تنموياً بقطاع الكهرباء بتكلفة 15.02 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا حول المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بكافة قطاعات الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 حيث تم إطلاق التقرير بعنوان "حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم "وذلك فى إطار إلقاء الضوء على كل المشروعات التى يتم العمل عليها ضمن برنامج عمل الحكومة والذى يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



المشروعات التنموية بقطاع الكهرباء

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظاً على مبدأ الشفافية، موضحة أن التقرير يكشف ما تم إجراءه وتنفيذه من مشروعات لكافة القطاعات وأهداف تلك المشروعات والتكاليف الإجمالية لكل مشروع مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بتطوير مستوى البنية الأساسية والاجتماعية للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

وأضافت هالة السعيد أن التقرير يقدم عرضاً تفصيلياً عن عدد 490 مشروعاً تنموياً تم تنفيذه خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام المالى الحالى، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك التقرير يتمثل فى توعية المواطنين بحجم الإنجازات التى قدمتها الحكومة خلال فترة المتابعة مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة متابعة أن هذا يسهم أيضاً فى ضمان استفادة المواطنين فعلياً من تلك المشروعات التنموية ومما يسهم فى تحقيق العائد الحقيقى المستهدف للاستثمار العام.



مشروعات توسعة محولات الشيخ زايد والرسوة

وحول قطاع الكهرباء أفاد التقرير، أنه تم تنفيذ حوالى 62 مشروعاً تنموياً بتكلفة بلغت 15.02 مليار جنيه وذلك من إجمالى تكلفة 27.2 مليار جنيه

للمشروعات المذكورة فى التقرير، وتضمنت مشروعات قطاع الكهرباء تطوير 50 محطة كهربائية إلى جانب عدد 2133 كيلو متر شبكات مضافة على الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وعزل حوالى 1629 كيلو متر من الموصلات إلى جانب تحويل 78 كيو متر من الخطوط الهوائية المارة بالكتل السكنية لكابلات الأرضية وتركيب 2000 عداد ذكى فضلاً عن تركيب 495 ألف عداد مسبق الدفع.



مشروعات إحلال محولات محطات العاشر ومالوط وبنى غالب

وأوضح التقرير، أن المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الكهرباء تمثلت فى تحويل عدد من محطات التوليد، حيث تم تنفيذ مشروع تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجا وات لتبلغ تكلفة المشروع حوالى 7.899 مليار جنيه ليتمثل الهدف من المشروع فى رفع كفاءة المحطة وتشغيل 500 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافى وتصبح القدرة الاجمالية للمشروع 1500 ميجاوات، وذلك للمساهمة فى مجابهة الأحمال المطلوبة للمصانع والمشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات السياحية والزراعية وخاصة فى صعيد مصر، وخلق فرص استثمار جديدة ورفع مستوى المعيشة إلى جانب مشروع تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجا وات بتكلفة 1.17 مليار جنيه بهدف رفع كفاءة المحطة وتشغيل 250 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافى وتصبح القدرة الإجمالية للمشروع 750 ميجا وات وذلك للمساهمة فى مجابهة الأحمال المطلوبة أيضاً.



مشروعات توصيل الكهرباء للعاصمة الإدارية

كما تناول التقرير عدد من مشروعات المتعلقة بخطوط الربط ليأتى أبرزها فى مشروع فتح خط ربط المصرية/ القطامية بطول 72 كيلو متر، والذى بدأ العمل فيه بشهر يوليو والانتهاء منه فى سبتمبر الماضيين ليستمر العمل به على مدار شهرين بهدف تغذية محطة جنوب 110 وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء إلى جانب خط ربط منفلوط / القوصية بطول 25 كم بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه بهدف تغذية محطة منفلوط وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء حيث تم الانتهاء من المشروع فى أغسطس الماضى.



مشروعات محطة محولات أسيوط

كما ذكر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أبرز مشروعات محطات المحولات التى تم الانتهاء منها متمثلة فى محطة محولات خليج السويس بتكلفة إجمالية بلغت 757 مليون جنيه بهدف تفريغ الطاقة المولدة من مزارع الرياح وربطها بالشبكة الموحدة إلى جانب مشروع إحلال محول محطة محولات المنيا الصناعية والذى تم الانتهاء منه فى سبتمبر الماضى بهدف مجابهة زيادة الأحمال، ومشروع محطة محولات أسيوط شرق النيل بتكلفة بلغت 741.3 مليون جنيه بهدف تفريغ الطاقة المولدة من محطة توليد كهرباء بنى سويف.

كما تضمن التقرير عرض مشروع أطوال الشبكات المضافة على الجهد المتوسط والمنخفض (1998 كم) فى مناطق شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا، البحيرة، مصر الوسطى، مصر العليا والذى بلغت تكلفته 744.5 مليون جنيه ومشروع أطوال الخطوط الهوائية المارة بالكتل السكنية التى تم تحويلها لكابلات أرضية (78 كم) بتكلفة كلية بلغت 64.2 مليون جنيه بهدف توزيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الكهربائية على كافة أنشطة الاستهلاك ليشمل المشروع مناطق شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا، البحيرة، مصر الوسطى، مصر العليا.



مشروعات محطات توليد الكهرباء بأسيوط ودمياط

وتناول التقرير عدد من مشروعات إحلال محولات المحطات متمثلة فى مشروع إحلال محول محطة محولات مشطا ومشروع إحلال محول محطة محولات أدفو بتكلفة 6.97 مليون جنيه لكل منهما وتابع التقرير ذكر مشروعات إحلال محولين محطة محولات بنى مزار وإحلال محول محطة محولات المجد وإحلال محول محطة محولات الزرقا وإحلال محول محطة محولات منيا القمح القديمة إلى جانب مشروعات إحلال محول محطة محولات العاشر وإحلال محولين بمحطة محولات سمالوط بتكلفة إجمالية بلغت 57.19 مليون جنيه للمشروعات الأخيرة.

كما استعرض التقرير مشروعات توسيع المحطات ليأتى مشروع توسيع محطة محولات بنى غالب الصناعية بأسيوط بتكلفة بلغت 6.98 مليون جنيه ومشروع توسيع محطة محولات أبو قرقاص بالمنيا وتوسيع محطة محولات كفر صقر بالشرقية ومشروع توسيع محطة محولات الشيخ زايد بتكلفة إجمالية بلغت 6.98 مليون جنيه فضلاً عن مشروع توسيع محطة محولات الرسوه ببورسعيد بتكلفة 6.98 مليون جنيه إلى جانب عدد من مشروعات محطات المحولات ليتمثل أبرزها فى محطة محولات كوم أمبو (كرم الديب) بأسوان بتكلفة بلغت 40.3 مليون جنيه ومشروع محطة محولات جهينة بسوهاج بتكلفة بلغت 37.1 مليون جنيه و محطة محولات منفلوط بأسيوط بتكلفة 35 مليون جنيه، وركز التقرير على مشروع محطة محولات الروبيكى بمدينة بدر بالقاهرة والذى بدأ العمل به فى يوليو الماضى وانتهى فى سبتمبر الماضى بهدف تغذية المنطقة الصناعية بالروبيكى.



مشروعات محطات محولات وخطوط ربط

واستعرض تقرير وزارة التخطيط المشاريع الخاصة بخطوط الربط ضمن مشروعات قطاع الكهرباء لتتضمن مشروع خط ربط العاشر7 / الروبيكى بطول 7 كم بهدف ربط محطة محولات الروبيكى وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء ومشروع خط ربط منفلوط / الربط الجديدة بأسيوط بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه بهدف تغذية محطة منفلوط وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء فضلاً عن مشروعات محطات المحولات وتوسيعها يأتى منها مشروع محطة محولات جنوب 110 (الكيان) بالعاصمة الإدارية بهدف تغذيتها وتحسين الخدمة بها ومشروع إحلال محول بمحطة محولات سندوب بمحافظة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت 7.33 مليون جنيه ومشروع إحلال محول بمحطة محولات كفر الشيخ بتكلفة 7.326 مليون جنيه إلى جانب مشروع محطة محولات ميت غمر الجديدة بمحافظة الدقهلية بتكلفة كلية بلغت 17.5 مليون جنيه ومحطة محولات جبل الزيت بالسويس بتكلفة بلغت 28.7 مليون جنيه والمنتهى بشهر يوليو الماضي.