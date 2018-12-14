شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تنوى خفض إنتاج النفط 2% لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار خطاب أرسلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشترى نفط البلاد واطلعت عليه رويترز أن السلطنة ستخفض إنتاج الخام اثنين بالمئة اعتبارا من يناير كانون الثانى لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر. ووفقا لما ذكره الخطاب، فإن خفض الإنتاج يأتى تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع مصدرى الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي. وعمان ليست عضوا فى أوبك. واتفقت أوبك الأسبوع الماضى مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التى يمارسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لخفض سعر الخام.

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