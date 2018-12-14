شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار يوصى بضخ رأسمال من حكومة الشارقة كأكبر مستثمر استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار (إنفست بنك) فى بيان عبر البريد الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته سيوصى مساهميه بضخ رأسمال من حكومة الشارقة كمستثمر استراتيجى له حصة أغلبية فى البنك.

وأشار البنك إلى أن الأطراف المعنية وقعت اتفاقا يخضع لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية، وبنك الاستثمار مقره إمارة الشارقة.