بينها «الروسي والأمريكي».. قائمة بأرخص 10 سيارات جديدة في مصر 2018

مصراوي - كتب - أيمن صبري:

يبحث قطاع كبير من المستهلكين في السوق المصري عن سيارة بأسعار اقتصادية دون النظر إلى علامتها التجارية أو باقات التجهيزات التي بها، بهدف امتلاك سيارة جديدة.

وانضمت خلال عام 2018 إلى قائمة السيارات الأرخص سعرًا في السوق المحلي عدد من الطرازات الجديدة التي يدخل بعضها إلى مصر لأول مرة.

ويمكن التعرف على أسعار السيارات الـ10 في السطور التالية :

سوزوكي ألتو

زوتي

قدمت مجموعة IFG وكيل سيارات زوتي الصينية في مصر، سيارتها Z100 الهاتشباك الجديدة موديل 2018 لأول مرة ضمن فعاليات "أوتوماك فورميلا"...