شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط تحذير ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي حيال ارتفاع المخاطر فى أوروبا وتأثيرها السلبي على مسار الاقتصاد فى منطقة اليورو ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من هذا العام.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 07:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1350$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1359$ ،وسجل الأعلى عند 1.1365$ ، والأدنى عند 1.1345$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ، بعد تقييم نتائج اجتماع المركزي الأوروبي وتصريحات ماريو دراغى محافظ البنك.

فى ختام اجتماع الأخير للسياسة النقدية فى 2018 قرر المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند مستوياتها الصفرية ، وقرر رسميا إنهاء برنامج شراء السندات البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو "2.95 تريليون دولار" ،وقال إنه سيبقي على إعادة استثمار السيولة من السندات ذات الاستحقاق طويلة المدي بعد أول رفع لأسعار الفائدة.

وعد ماريو دراغى بالحفاظ على دعم السياسة الميسرة لمنطقة اليورو بسبب ارتفاع المخاطر فى أوروبا ، والتي سوف تؤثر سلبا على مسار الاقتصاد ، وحدد المخاطر فى التوترات التجارية العالمية ، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،ومشاكل الميزانية فى إيطاليا وفرنسا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي ، لاستبيان مدي تحسن النمو الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال الربع الرابع ، تصدر تباعا القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال كانون الأول/ديسمبر.