شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية بينما لا يزال بصدد تحقيق مكاسبه الأسبوعية الثالث في أربعة أسابيع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 113.51 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.63 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.43، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.66.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر تنكان الصناعي والخدمي والتي أظهرت استقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 19 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 18، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 24 مقابل 22 في الربع الثالث، بخلاف التوقعات عند 21.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 52.4 مقابل 52.2 في القراءة الأولية السابقة، متفوقة على التوقعات عند 52.3 ومقابل 51.8 في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولا إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار النمو عند 2.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متفوقة على التوقعات عند 2.8% ومقابل تراجع 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وقراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 78.6% مقابل 78.4%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.1 مقابل 55.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستقرار اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.7 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مخزونات الأعمال والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.