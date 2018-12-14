شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الرقمية الايتكوين من الأدنى لها في أسبوع ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بأكثر من 0.3$ اليوم الجمعة موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري حينما اختبرت الأدنى لها منذ 12 من حزيران/يونيو من عام 2017 وذلك ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 06:21 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.49% إلى مستويات 23.821$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 23.469$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 23.982$، بينما حققت الأدنى لها في أسبوع عند 22.889$.

هذا ولا تزال اللايتكوين بصدد خسائرها الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، كما تستكمل مسيرة خسائرها الشهرية للشهر الثامن على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ النصف الأول من عام 2015 في ظلال عمليات البيوع الموسعة التي تشهدها الأصول الرقمية وسط قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية المشفرة بشكل موسع مؤخراً.

ويذكر أن مجموعة العشرين وعدت عقب اجتماعها في مطلع الشهر الجاري بتنظيم تداول العملات الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون توالي جهود الحكومات العالمية لتنظيم العملات الرقمية المشفرة والسيطرة عليها لا يزال يلقى بظلاله أداء أسواق العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسيمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن العديد من المصارف تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ونود الإشارة لكون لاجارد قد طالبت مسبقاً بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة.

هذا وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من 2017، وذلك قبل أن تحقق في 19 من كانون الأول/ديسمبر من 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى لها في عام ونصف عند 22.54$ يوم الجمعة الماضية.