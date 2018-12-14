شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب انطلاق فعليات قمة زعماء منطقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1360 مقارنة بالافتتاحية عند 1.13661 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1355، بينما حقق الأعلى له عند 1.1365.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الجملة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تقلص اتساع القطاع الصناعي والخدمي في فرنسا واتساع القطاع الخدمي واستقرار القطاع الصناعي في ألمانيا، واتساع القطاع الصناعي واستقرار اتساع القطاع الخدمي في اقتصاديات المنطقة ككل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوبر.

وذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وقراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 78.6% مقابل 78.4%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وسط التوقعات بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.1 مقابل 55.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستقرار اتساع القطاع الخدمي عند ما قيمته 54.7 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مخزونات الأعمال والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.