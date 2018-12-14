الان تتابع هبوط أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

هبطت أسعار النفط، اليوم، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت 2%، في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6 %، عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 %، عن التسوية السابقة.