شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاصلات الزراعية" تطالب بفتح مكاتب تجارية بتايلاند وفيتنام لفتح أسواق تصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد الدمرداش ، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس خاطب وزارة التجارة والصناعة، لفتح مكاتب تجارية فى بعض الدول جنوب شرق آسيا والتى نرغب فى التصدير إليها.

وأضاف الدمرداش ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن الدول التى يسعى المجلس لفتح أسواق تصديرية جديدة بها بجنوب شرق آسيا تتمثل فى تايلاند والفلبين وفيتنام، مؤكدا أهمية وجود مكاتب تجارية بهذه الدول لتنشيط عمليات التصدير للحاصلات الزراعية المصرية، لافتا إلى بدء تصدير الموالح إلى فيتنام ، وكخطوة أولى نحو فتح سوق تصديرى جديد، لابد أن تقوم إدارة الحجر الزراعى المصرية، بعقد بروتوكول مع الحجر الزراعى للدولة المطلوب التصدير إليها، وهو ما طالب المجلس فى الوقت الحالى.

جدير بالذكر أن مصر صدرت حوالى 4 ملايين طن حاصلات زراعية خلال الموسم الزراعى 2017/2018، بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار، ويتوجه المجلس التصديرى نحو استهداف أسواق تصديرية جديدة فى جنوب شرق آسيا خلال الفترة المقبلة.