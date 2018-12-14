شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحصل على حافز سلبي – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر اللايتكوين تداولات سلبية جديدة ليتمكّن من كسر دعم نموذج العلم المثلثي الهابط الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط ضمن القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم سلبي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

هدفنا التالي يتواجد عند 20.00، وكسره سيدفع السعر نحو 13.00، بينما يحتاج السعر للثبات دون 26.00 لضمان استمرار الاتجاه الهابط المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط