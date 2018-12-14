شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يكسر دعم النموذج – تحليل - 14-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الريبل من كسر دعم العلم المثلثي الهابط المشار له يوم أمس، ليحصل على حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لمواصلة الانخفاض نحو هدفنا السلبي التالي عند 0.24.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى مرجحاً ما لم يتم اختراق مستوى 0.42 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط